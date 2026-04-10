В США подали коллективный иск против Meta: компанию обвиняют в предоставлении третьим лицам доступа к сообщениям пользователей WhatsApp

CentralAsia (CA) - В США подан коллективный иск против компании Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp), в котором утверждается, что WhatsApp мог предоставлять доступ к личным сообщениям пользователей третьим лицам, несмотря на заявления о полной конфиденциальности. Об этом сообщает ClassAction - ресурс, публикующий информацию о коллективных исках и судебных разбирательствах в США.

Согласно 52-страничной жалобе, компания, рекламируя WhatsApp как безопасный сервис со сквозным шифрованием, позволяла сотрудникам, подрядчикам и партнёрам перехватывать, читать и хранить сообщения пользователей. В иске утверждается, что доступ мог осуществляться через предполагаемый «бэкдор» в исходном коде приложения.

Истцы заявляют, что к данным могли иметь доступ сотрудники Meta, а также подрядчики, включая консалтинговую компанию Accenture. При этом подчеркивается, что пользователи не давали согласия на подобные действия, а политика конфиденциальности WhatsApp утверждает, что сообщения не хранятся на серверах и доступны только участникам переписки.

В документе говорится, что даже если доступ к сообщениям использовался в рамках проверки подозрительного или мошеннического контента, сотрудники и подрядчики имели «широкий доступ» к пользовательским данным.

Иск также ссылается на показания информаторов, утверждающих наличие скрытых механизмов доступа к переписке. Отмечается, что после покупки WhatsApp в 2014 году Meta интегрировала в сервис протокол сквозного шифрования Signal Protocol, разработанный Open Whisper Systems. Однако, по мнению истцов, закрытый исходный код WhatsApp не позволяет независимым экспертам проверить отсутствие «бэкдоров».

Дополнительно в иске указывается, что компания могла обеспечивать доступ к сообщениям в ответ на запросы властей, что, по мнению заявителей, свидетельствует о наличии технической возможности обхода шифрования.

Отдельно отмечается, что в 2021–2022 годах WhatsApp привлек сотни сотрудников Accenture для модерации контента, включая сообщения, помеченные как подозрительные. По данным жалобы, такие сообщения могли быть доступны для просмотра через внутренние инструменты.

Истцы считают, что действия компании нарушают ключевое обещание WhatsApp — обеспечивать конфиденциальность переписки. Они также ссылаются на публичные заявления руководства Meta, включая генерального директора Марк Цукерберг, о том, что даже сама компания не имеет доступа к содержимому сообщений.

Коллективный иск охватывает всех пользователей WhatsApp в США, которые отправляли или получали сообщения с 5 апреля 2016 года по настоящее время. На текущем этапе присоединение к делу не требует активных действий — потенциальные участники будут уведомлены в случае дальнейшего развития процесса.

Рассмотрение дела может оказать существенное влияние на репутацию Meta и подход к защите пользовательских данных в глобальных мессенджерах.