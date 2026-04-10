СГБ Узбекистана предотвратила поставку в аптеки Ташкента «левых» лекарств на 1 млрд сумов

CentralAsia (UZ) - Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с представителями Таможенного комитета провела операцию, в ходе которой был выявлен ввоз в республику контрабандных лекарств на сумму порядка 1 млрд сумов (около $82 тысяч). Об этом сообщает силовое ведомство в своем Telegram-канале.

По информации следователей, в рамках данного уголовного дела был задержан житель Ташкентской области 1991 года рождения. Мужчина незаконно ввез препараты и практически превратил свой дом в склад фармацевтической продукции.

Силовики, проведя обыск, изъяли 76318 лекарств 119 наименований, которые были укомплектованы в 3356 коробок. В частности, здесь присутствовали препараты следующих торговых марок: Frotu, Budenofalk, Gaviscon, Baraclude и прочее.

В СГБ подчеркнули, что «левые» лекарства поставлялись в ташкентские аптеки. Правда, не уточняется, какое количество товара успело поступить в продажу торговых точек столицы.

Образцы изъятого контрафакта отправлены на экспертизу в Центр безопасности фармацевтической продукции. Следствие по данному делу продолжается.

«Несертифицированные и незаконно реализуемые лекарственные препараты могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, снижать эффективность лечения или приводить к серьезным осложнениям. Поэтому в нашей стране принимаются необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций», — добавили в спецслужбе.

Это далеко не первый аналогичный случай. Так, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Ташкенте приступили к уничтожению более 3,2 млн единиц лекарственных препаратов, изъятых в рамках уголовного дела о «Док-1 Макс».

В октябре того же года СГБ Узбекистана обнародовала информацию о выявлении крупного подпольного цеха по производству поддельных лекарств в Намангане.