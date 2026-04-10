В Казахстане выборы в курултай пройдут в августе

CentralAsia (KZ) - Выборы в курултай Казахстана состоятся в августе, сообщил в пятницу в ходе награждения ученых в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что у партий есть необходимый запас времени для подготовки.

«Как глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный курултай. Выборы состоятся в августе текущего года», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что «специально говорит от этом заранее», чтобы партии имели «четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании». Таким образом, считает президент, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями.

Токаев также добавил, что выборы в курултай станут началом процесса масштабной «перестройки» всей политической системы Казахстана.

