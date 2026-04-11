Население Земли уже превышает возможности планеты, - ученые

CentralAsia (CA) - Численность населения планеты превысила уровень, который Земля способна поддерживать без ущерба для ресурсов. Такие данные следуют из статьи, опубликованной в журнале Environmental Research Letters (ERL).

В исследовании использована концепция «несущей способности», позволяющая оценить допустимое число людей с учетом доступных ресурсов. По расчетам ученых, оптимальный уровень составляет около 2,5 млрд человек, тогда как фактическое население превышает 8 млрд.

Исследователи отмечают, что рост стал возможен во многом благодаря активному использованию ископаемого топлива, которое временно повысило уровень жизни и расширило доступ к ресурсам, но не обеспечило долгосрочной устойчивости.

Дополнительно отмечается, что зависимость от углеводородов усиливает экологические риски и влияет на климат. Специалисты предполагают, что численность населения продолжит увеличиваться. По прогнозам авторов, во второй половине XXI в. она может достичь 11–12 млрд человек.

В ходе экспертных диалогов в национальном центре «Россия» 30 января замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик численности населения планеты будет пройден в 2046 г. или даже чуть раньше. По его словам, человеческая цивилизация вошла в период жесткой депопуляции.