Ученые: собака стала лучшим другом человека гораздо раньше, чем считалось прежде

CentralAsia (CA) - Фрагмент челюстной кости, найденный глубоко под землей в пещере графства Сомерсет на юго-западе Англии, переписал историю о том, когда и как собаки стали нашими лучшими друзьями, пишет «Би-би-си».

Анализ ДНК показал, что найденная в Сомерсете челюсть принадлежала одной из самых ранних известных одомашненных собак, и что люди в Британии жили в тесном контакте с ними 15 тыс. лет назад, за тысячи лет до того, как в наших домах появились кошки или были одомашнены сельскохозяйственные животные.

Это открытие сдвигает время эволюции первых собак от их предков-волков примерно на 5000 лет назад. По словам доктора наук Уильяма Марша из Музея естественной истории, оно также указывает, что дружба между самыми первыми собаками и людьми каменного века существовала практически с самого начала.

«Эта находка показывает, что 15 тысяч лет назад у собак и людей уже были невероятно тесные, близкие отношения — и эта крошечная челюстная кость, которая кажется такой маленькой вещью, помогла раскрыть, как началось это партнерство», — говорит он.

Первые собаки были потомками серых волков, которые обитали вблизи человеческих поселений в конце ледникового периода, питаясь остатками пищи и постепенно одомашниваясь.

Со временем люди начали использовать этих животных для охоты и охраны, превратив их из диких хищников в рабочих животных.

После сотен поколений селекции, проводимой человеком, появились собаки с более короткими мордами, меньшими зубами и огромным разнообразием размеров — от комнатных собачек до мощных сторожевых псов.

На вид ничего особенного, но этот поврежденный фрагмент кости длиной 9 см изменил наше представление об истории взаимоотношений собак и лю

Марш сделал это открытие случайно во время работы над своей докторской диссертацией. Челюстная кость была найдена в ходе раскопок 1920-х годов прошлого века в пещере Гофа в ущелье Чеддер в графстве Сомерсет, недалеко от деревни Чеддер, известной своим знаменитым сыром.

Найденная кость десятилетиями хранилась в музейном ящике, поскольку считалась ничем не примечательным экземпляром. Но молодой исследователь наткнулся на малоизвестную научную статью, опубликованную десять лет назад, в которой высказывалось предположение, что кость могла принадлежать собаке.

Марш провел генетический анализ челюстной кости и, к своему шоку и восторгу, обнаружил, что она действительно принадлежит собаке. Это стало первым неопровержимым доказательством существования собак на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

С трудом поверив результатам анализа, Марш рассказал о них своему другу и научному коллеге доктору Лачи Скарсбруку из Оксфордского университета и Мюнхенского университета им. Людвига Максимилиана.

«Уильям сказал мне: «Я нашел собаку из раннего каменного века», а я ответил: «Нет, ты ошибаешься — все найденные образцы того периода были волками», но он был абсолютно уверен в своих словах, — рассказывает Лачи Скарсбрук. — Затем он показал нам результаты, и мы такие: «Боже, этот парень, возможно, действительно нашел собаку из того периода»».

В этой пещере в Сомерсете собака жила с людьми 15 000 лет назад

Когда челюстная кость из пещеры Гофа была с уверенностью идентифицирована как принадлежащая собаке, это позволило использовать ее генетический профиль для анализа образцов аналогичного возраста из Западной Европы и Центральной Анатолии в современной Турции — обширного полуострова, составляющего азиатскую часть Турции (Малая Азия) и занимающего большую часть страны.

Все они оказались собаками.

«Мы потратили годы, пытаясь разобраться в древних образцах, ДНК которых было чем-то средним между ДНК волков и собак, — сказал Скарсбрук. — Но мы не могли прийти ни к каким выводам, поскольку невозможно было определить, когда на самом деле появились первые собаки».

«Затем обнаружилась эта маленькая челюстная кость, которая все это время была у нас под носом, а теперь стала ключом к идентификации других древних собак по всей Европе», — рассказал он «Би-би-си».

И эта история, опубликованная в журнале Nature, становится еще более интригующей благодаря дальнейшим генетическим и химическим анализам.

По словам доктора наук Селины Брейс из Музея естественной истории, тесты показали не только генетическое сходство собак — а это значит, что их предки путешествовали по Европе со своими хозяевами, — но и то, что они питались той же пищей, что и их человеческие владельцы.

«Из их рациона мы знаем, что они либо вместе с хозяевами питались рыбой в Турции, либо тем же мясом и растительной пищей, что и человек, в пещере Гофа. Это говорит о невероятно тесной связи между людьми и собаками», — говорит ученая.

«И разве это не удивительно? 15 000 лет назад между собакой и человеком был такой же уровень дружбы, который мы наблюдаем и сегодня. Это действительно очень давняя связь», — добавляет Селина Брейс.

В Германии, Италии и Швейцарии в пещерах позднего ледникового периода были обнаружены археологические свидетельства существования маленьких животных, похожих на собак, которые в некоторых случаях были захоронены рядом с людьми, что указывает на их тесную связь примерно в тот же период времени.

Но это новое исследование впервые использовало детальный анализ ДНК, чтобы показать, что животное из пещеры Гофа действительно было собакой и принадлежало к очень ранней популяции собак, которая уже распространилась по большей части Западной Европы и Азии.

Собака, похороненная рядом со своим хозяином в пещере в Скатехольме на юге Швеции около 7000–5000 лет назад. Найденные скелеты свидетельствую

Другое исследование, также опубликованное в журнале Nature, показывает, что все современные собаки произошли от двойного предка, который уже распространился по большей части северного мира к концу ледникового периода.

Доктор Андерс Бергстрём из Университета Восточной Англии и лондонского Института Фрэнсиса Крика вместе с коллегами обнаружил это, проанализировав ДНК более 200 останков собак и волков из пещер и мест археологических раскопок по всей Европе и на Ближнем Востоке, от Швейцарии и Швеции до Турции и Армении.

Изучив ДНК, они обнаружили, что некоторые из самых ранних европейских собак — немного моложе, чем найденные в пещере Гофа — явно принадлежат к тому же виду, что и собаки, встречающиеся в Сибири, Восточной Азии и за ее пределами, и все они восходят к общему предку, а не к отдельному европейскому одомашненному животному, которое впоследствии исчезло.

«Независимо от того, где собаки были впервые одомашнены, они уже достигли Европы по меньшей мере 14 000 лет назад и внесли существенный вклад в формирование пород собак, которых мы видим сегодня», — сказал Бергстрём.

Эти открытия поразили Сиару Фаррелл, главу отдела культуры и наследия Королевского кинологического клуба Великобритании.

«Я думаю, каждый любитель собак знает это чувство, когда твоя собака словно разговаривает с тобой. Это отношения, которые развивались на протяжении многих-многих лет, и они уникальны для собак и людей», — говорит она.