Нидерландские археологи заявили об обнаружении останков знаменитого мушкетёра д'Артаньяна

CentralAsia (CA) - В Нидерландах в церкви Святых Петра и Павла в городе Маастрихте обнаружили скелет, вероятно, принадлежащий знаменитому французскому мушкетёру д'Артаньяну. О находке сообщили представители церкви и археологи, пишет нидерландский портал L1nieuws.nl.

Скелет был найден прямо перед алтарём после того, как в феврале просела часть пола церкви. Во время реставрационных работ пол вскрыли, тогда и были обнаружены останки.

Известно, что прототип героя романа Александра Дюма «Три мушкетёра» д'Артаньян был убит 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта, когда французская армия Людовика XIV пыталась захватить город. Согласно преданию, он был смертельно ранен мушкетной пулей. Из-за жары и затянувшегося сражения было решено не перевозить тело в Париж. Поэтому похоронить почётного солдата решили в Маастрихте. Французская армия в то время разбила свой лагерь в деревне Вольдер, недалеко от Маастрихта. Эта церковь, по всей вероятности, была местом последнего упокоения д'Артаньяна.

В церкви рассказали, что рядом со скелетом лежала французская монета. Местоположение могилы (скелет лежал на том месте, где раньше стоял алтарь) также указывает на то, что она принадлежит важной персоне.

Чтобы определить, действительно ли это д'Артаньян, 13 марта учёные взяли образец ДНК из кости челюсти. В настоящее время лаборатория в Мюнхене сравнивает эту ДНК с ДНК потомков исторической личности. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Археолог Вим Дейкман, участвовавший в исследовании, отметил, что ожидания положительного результата очень высоки.

«Я занимаюсь исследованием гробницы д'Артаньяна уже 28 лет. Это может стать вершиной моей карьеры. У меня много контактов во Франции, и меня всегда спрашивают, почему д'Артаньян до сих пор не найден. Похоже, сейчас ситуация именно такая, потому что до сих пор не найдено ничего, что противоречило бы идее, что это не он. Но опять же: я жду анализа ДНК», – заявил археолог.

Скелет сейчас находится в археологическом институте в Девентере. Предметы, находившиеся вместе с останками в могиле, также вывезли из церкви.