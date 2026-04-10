Президенты Узбекистана и Казахстана встретятся в Бухаре

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 апреля отбыл в Бухару, сообщила пресс-служба главы государства.

Завтра, 11 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с рабочим визитом.

В Бухаре пройдут переговоры на высшем уровне. Стороны рассмотрят развитие узбекско-казахстанских отношений, укрепление политического диалога, межпарламентских, межправительственных и межрегиональных связей.

Лидеры также обсудят вопросы наращивания объёмов товарооборота, углубления промышленной кооперации, продвижения совместных проектов и программ в транспорте, энергетике, водно-экологической сфере, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

Состоится обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

Главы государств посетят исторические памятники Бухары и ознакомятся с работой промышленных предприятий и выставкой товаров.

Сегодня же Шавкат Мирзиёев ознакомится с проектами по социально-экономическому развитию Бухарской области.