экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президенты Узбекистана и Казахстана встретятся в Бухаре

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 апреля отбыл в Бухару, сообщила пресс-служба главы государства.

Завтра, 11 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с рабочим визитом.

В Бухаре пройдут переговоры на высшем уровне. Стороны рассмотрят развитие узбекско-казахстанских отношений, укрепление политического диалога, межпарламентских, межправительственных и межрегиональных связей.

Лидеры также обсудят вопросы наращивания объёмов товарооборота, углубления промышленной кооперации, продвижения совместных проектов и программ в транспорте, энергетике, водно-экологической сфере, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

Состоится обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

Главы государств посетят исторические памятники Бухары и ознакомятся с работой промышленных предприятий и выставкой товаров.

Сегодня же Шавкат Мирзиёев ознакомится с проектами по социально-экономическому развитию Бухарской области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com