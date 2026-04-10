В выходные по Узбекистану ожидается погода без осадков, днём до +25 градусов

CentralAsia (UZ) -  В пятницу днём по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областям местами пройдут дожди, возможны грозы. По остальным регионам осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.

11−12 апреля по большей части территории Узбекистана без осадков. Лишь в отдельных районах Самаркандской, Джизакской областей и областей Ферганской долины местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура ночью будет в пределах +8…+13 градусов, днём — +20…+25.

По предгорным и горным районам местами кратковременные дожди, грозы. Возможны селепаводковые явления.

В Ташкенте 10−12 апреля без осадков. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура ночью составит +11…+13 градусов, днём — +23…+25.

