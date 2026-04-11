Как звучит монгольский язык для иностранца, который слышит его впервые? Видео

CentralAsia (MNG)

Easy Mongolian — один из интересных каналов на YouTube. С помощью этого контента он предоставляет информацию иностранцам, заинтересованным в изучении монгольского языка, — пишет MiddleAsianNews.

Easy Languages ​​— это международный видеопроект, цель которого — помочь людям во всем мире изучать языки посредством аутентичных уличных интервью. Они также используют этот формат для популяризации уличной культуры за рубежом и создания более разнообразного образа наших стран. Эпизоды создаются на местных языках и содержат субтитры как на языке оригинала, так и на английском.

Вот несколько впечатлений и комментариев от иностранцев, которые впервые услышали монгольский язык!

На самом деле, я впервые слышу монгольскую речь, и она сильно отличается от того, чего я ожидал.

Монгольский язык звучит очень устрашающе, даже когда на нём говорят хрупкие дамы. Неудивительно, что в Средневековье все до смерти боялись монголов.

Сначала мне показалось, что это звучит как русский, немецкий, финский, а потом турецкий. Я так запуталась...

Монгольский язык такой элегантный. Он немного похож на французский? Однажды я слышала, как монгол говорил по-монгольски, и тон был настолько утонченным и мягким, что, хотя я и не понимала, о чем он говорит, мне хотелось продолжать слушать.

По звучанию это почти напоминает некоторые языки коренных американцев, особенно языки Великих равнин, такие как лакота-сиу.

Звучит как смесь скандинавских, валлийских и азиатских корней. Странно, но гениально.

Я никогда раньше не слышал монгольского языка, не знаю, чего я ожидал, но точно не этого. Звучит почти... по-германски!

Недавно в стокгольмском метро я услышала разговор группы девушек азиатской внешности. Они говорили на языке, который я никак не могла понять. Как лингвист, я пыталась исключить все возможные азиатские языки, кроме монгольского. Монгольский оставался последним, и я понятия не имела, как он звучит. Но теперь я наконец-то знаю, какие уникальные звуки и особенности он издает. Очень увлекательно!

Какой же это прекрасный язык! Когда я закрываю глаза, произношение и словарный запас звучат так успокаивающе. Возможно, это немного странно, но в монгольском языке есть что-то такое, что делает его невероятно расслабляющим и приятным для слуха.

Единственная азиатская страна, язык которой звучит как европейский.

Звучит как славянская версия гренландского языка. Очень интересно!

Красиво, почти звучит как мой язык... лол. Круто на 100% - это язык навахо.

Звучание монгольского языка напоминает мне науатль. (Науатль — это язык уто-ацтекской семьи, на котором говорят примерно от 1,5 до 1,7 миллиона человек из народа науа в центральной Мексике, что делает его одним из наиболее распространенных коренных языков в Америке)

Как немцу, мне это почему-то кажется немного похожим на швейцарское слово.

Этот язык звучит как смесь арабского и германских языков. Такой разный!

