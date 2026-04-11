Трамп: США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану, передает издание New York Post.

«У нас идет перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного, даже лучше того, что мы использовали раньше, когда мы их разнесли. И если мы не заключим сделку, мы применим их и очень эффективно»,— сказал Трамп.

Переговоры США и Ирана должны пройти 11 апреля в Исламабаде (Пакистан).

Иранская сторона заявляла, что до начала переговоров США должны добиться прекращения ударов Израиля по Ливану и разблокировать иранские активы.

Дональд Трамп сообщал, что главное условие мира — отказ Ирана от ядерного оружия.