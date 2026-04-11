экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп: США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану, передает издание New York Post.

«У нас идет перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного, даже лучше того, что мы использовали раньше, когда мы их разнесли. И если мы не заключим сделку, мы применим их и очень эффективно»,— сказал Трамп.

Переговоры США и Ирана должны пройти 11 апреля в Исламабаде (Пакистан).

Иранская сторона заявляла, что до начала переговоров США должны добиться прекращения ударов Израиля по Ливану и разблокировать иранские активы.

Дональд Трамп сообщал, что главное условие мира — отказ Ирана от ядерного оружия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com