«Орион» приводнился в Тихом океане. Лунная миссия «Артемида-2» успешно завершена

CentralAsia (CA) - Космический корабль НАСА «Орион» с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, сообщает русская служба Би-би-си.

Приводнение состоялось по плану, около 17:08 по местному времени на западном побережье США (00:08 11 апреля по Гринвичу).

После приводнения у экипажа «Ориона» возникли трудности с установлением спутниковой телефонной связи со спасательной командой, астронавтам пришлось координировать свои действия со спасателями через центр управления полетом в Хьюстоне.

Однако само приводнение «Ориона» прошло идеально, в НАСА его назвали «посадкой по учебнику».

Четверо астронавтов, как сообщается, «в отличной форме».

До экспедиции «Артемида» вокруг Луны облетали всего 24 человека — это были астронавты «Аполлонов», летавших на спутник Земли в 1969–1972 гг. Теперь людей, повидавших Луну вблизи, стало 28.