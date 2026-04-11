экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Орион» приводнился в Тихом океане. Лунная миссия «Артемида-2» успешно завершена

CentralAsia (CA) -  Космический корабль НАСА «Орион» с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, сообщает русская служба Би-би-си.

Приводнение состоялось по плану, около 17:08 по местному времени на западном побережье США (00:08 11 апреля по Гринвичу).

После приводнения у экипажа «Ориона» возникли трудности с установлением спутниковой телефонной связи со спасательной командой, астронавтам пришлось координировать свои действия со спасателями через центр управления полетом в Хьюстоне.

Однако само приводнение «Ориона» прошло идеально, в НАСА его назвали «посадкой по учебнику».

Четверо астронавтов, как сообщается, «в отличной форме».

До экспедиции «Артемида» вокруг Луны облетали всего 24 человека — это были астронавты «Аполлонов», летавших на спутник Земли в 1969–1972 гг. Теперь людей, повидавших Луну вблизи, стало 28.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com