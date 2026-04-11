В России приостановили оборот детской смеси «Иннованта» из-за нарушений состава

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор с 10 апреля временно приостановил оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия» по всей России. В продукте, предназначенном для питания детей до года, выявлены нарушения состава, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в смеси зафиксировано повышенное содержание фосфора, кальция, натрия, хрома, а также отклонения по массовой доле белка. Это делает продукт непригодным для детского питания и потенциально опасным для здоровья.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что в регионе уже прекратили выдачу данной смеси. Поводом стала проверка, после которой продукт направили на экспертизу в лабораторию Роспотребнадзора. По результатам анализа выявлено превышение содержания отдельных микроэлементов в 1,5–2 раза по сравнению с заявленными на упаковке.

В Роспотребнадзоре также отметили, что продукция не входит в перечень товаров с обязательной маркировкой, и призвали учитывать это при выборе детского питания.