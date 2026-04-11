В одном из вузов Казахстана зафиксирована утечка персональных данных студентов

CentralAsia (KZ) - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби зафиксирована утечка персональных данных, включая сведения, относящиеся к врачебной тайне. По данному факту прокуратура Алматы начала проверку, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал «Астана ТВ», в университете регулярно рассылаются сводки, формируемые Центром ситуационного управления. Эти документы сначала направляются в кураторские чаты, после чего могут пересылаться студентам.

В материалах, по данным СМИ, содержатся диагнозы, сведения о беременности и другие чувствительные персональные данные.

В вузе заявили, что информация использовалась для оперативного реагирования на ситуации, связанные со студентами и преподавателями, и была доступна ограниченному кругу лиц. Также отмечается, что проводится внутренняя проверка, а при необходимости виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе прокуратуры Алматы подтвердили начало проверки. В ведомстве заявили, что будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и соблюдению закона о защите персональных данных. В случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

