В Западно-Казахстанской области зафиксирована массовая гибель сайгаков

CentralAsia (KZ) -  В Западно-Казахстанской области, в Казталовском районе, на реке Сарыозен обнаружены туши мертвых сайгаков.

По данным специалистов, гибель ослабленных после зимней миграции животных является естественным явлением. Сейчас ведутся работы по сбору и утилизации туш. Всего обнаружено более 1600 особей.

Подобная ситуация фиксируется ежегодно в весенний период. В отдельные годы число погибших животных превышало пять тысяч. Причины гибели и возможные риски для окружающей среды уточняются — отобранные пробы направлены в ветеринарную лабораторию.

По данным специалистов, численность уральской популяции сайгаков по итогам прошлого года достигла около 2,3 млн особей. Точный учет планируется провести на следующей неделе.

Также отмечается, что в 2025 году проводились мероприятия по регулированию численности сайгаков. По их итогам из природной среды было изъято более 108 тысяч животных.

