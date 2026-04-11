В Исламабаде прошли непрямые переговоры между Ираном и США

CentralAsia (CA) - В Исламабаде прошли непрямые переговоры между делегациями Ирана и США, сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сначала состоялись непрямые контакты, после чего запланированы прямые переговоры.

Отмечается, что встречи с участием делегаций начнутся после 15:00 по московскому времени и пройдут на трех площадках, не связанных с гостиницами.

В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Иран представляют председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

По информации источников, переговоры проходят на фоне договоренностей о прекращении огня, о котором ранее объявили Вашингтон и Тегеран. Стороны обсуждают дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

При этом сообщается, что стороны выдвигают взаимные обвинения в нарушениях перемирия и расходятся в трактовке условий договоренностей. Тегеран настаивает на дополнительных гарантиях, включая прекращение огня в Ливане и разблокировку активов, прежде чем переходить к полноценным переговорам с Вашингтоном.