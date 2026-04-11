Россия и Китай готовят создание международной научной лунной станции

CentralAsia (CA) - Россия и Китай активно взаимодействуют в создании Международной научной лунной станции. Российская сторона планирует внести вклад в проект, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации «Роскосмос» в Китае Алексей Сухов.

По его словам, сотрудничество ведется в рамках межправительственного соглашения. Россия намерена разработать и доставить на Луну лунную энергетическую установку.

Сухов отметил, что сроки реализации проекта зависят от ряда факторов, в том числе результатов миссий китайских лунных зондов «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», а также от готовности российской стороны к созданию и запуску оборудования. Ожидается, что доставка установки может состояться после 2030 года.

Международная научная лунная станция создается Россией и Китаем на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2022 году и ратифицированного в 2024 году. В 2025 году «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной энергетической инфраструктуры.