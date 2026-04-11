В Южной Корее пользователям оставят интернет после окончания пакета данных без доплаты

CentralAsia (CA) - В Южной Корее готовят реформу мобильных тарифов. Пользователи LTE и 5G смогут оставаться онлайн даже после окончания основного пакета данных — без дополнительной оплаты.

Об этом сообщили в Министерстве науки и информационных технологий, представив инициативу на заседании правительственной группы по стабилизации цен. Основные параметры уже согласованы с тремя крупнейшими операторами связи, завершить реформу планируется в первой половине года.

Ключевым изменением станет внедрение обязательной опции качества обслуживания (QoS), которая будет включена во все тарифы LTE и 5G. После исчерпания пакета пользователи сохранят доступ к интернету на скорости около 400 Кбит/с — этого достаточно для мессенджеров, навигации и базовых сервисов.

По оценкам ведомства, мера затронет более 7,1 млн абонентов и позволит ежегодно экономить около 322 млрд вон на связи. Отдельные льготы предусмотрены для граждан старше 65 лет — им планируют предоставить безлимитные звонки и SMS, а также дополнительные тарифные скидки.

Также власти намерены упростить тарифную линейку, сократив количество планов более чем вдвое и объединив LTE и 5G-предложения. Базовые тарифы 5G планируется снизить — с примерно 30–40 тыс. вон до около 20 тыс. вон.

Дополнительно будет внедрена система уведомлений о наиболее выгодных тарифах, которая поможет пользователям выбирать оптимальные условия. Она начнет действовать после внесения изменений в законодательство в октябре 2026 года.

Власти Южной Кореи заявляют, что доступ к интернету рассматривается как базовая необходимость в условиях цифровой экономики, а реформа направлена на обеспечение более доступной и стабильной связи для населения.