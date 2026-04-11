В Узбекистане расширят перечень экстремистских преступлений и смягчат ряд наказаний

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 7 апреля приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы противодействия экстремизму в Узбекистане.

Документ предусматривает расширение перечня экстремистских преступлений, внедрение новых механизмов контроля и частичную либерализацию ответственности.

Как отметил первый заместитель генерального прокурора Бахриддин Валиев, действующее законодательство требует обновления из-за размытых формулировок и недостаточной дифференциации видов экстремизма. Он также указал на отсутствие механизмов реабилитации и ограниченность правового регулирования отдельных форм экстремистской деятельности.

Законопроект предлагает закрепить перечень экстремистских преступлений, включая статьи Уголовного кодекса о разжигании вражды, посягательстве на конституционный строй, массовых беспорядках и участии в запрещённых организациях. Также вводятся механизмы признания экстремистскими организаций и информационных материалов, а также меры по ограничению их деятельности.

Кроме того, документ предусматривает инструменты социальной реабилитации лиц, совершивших подобные преступления, и возможность приостановления деятельности юридических лиц при наличии связи с экстремистской деятельностью.

Одновременно предлагается смягчение ответственности за отдельные нарушения. В частности, за впервые совершённое изготовление или хранение запрещённых материалов может быть предусмотрена административная ответственность вместо уголовной, а также возможность освобождения от наказания при добровольном сообщении о нарушении.

По словам Валиева, также планируется дифференцировать наказания за участие в неформальных структурах — от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от роли и степени участия.

Документ согласован с профильными ведомствами и не потребует дополнительных расходов из бюджета. По итогам обсуждения законопроект поддержан в первом чтении.