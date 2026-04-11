Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
- Азия и мир, политика
- 15:28, 11 апреля 2026
CentralAsia (CA) - В Узбекистан с рабочим визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В международном аэропорту Бухары его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В ходе визита запланированы двусторонние переговоры, на которых стороны обсудят вопросы укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества.
Также в программе: посещение знаковых исторических объектов Бухары и ознакомление с деятельностью ряда промышленных предприятий региона.
