Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

CentralAsia (CA) - В Узбекистан с рабочим визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В международном аэропорту Бухары его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры, на которых стороны обсудят вопросы укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества.

Также в программе: посещение знаковых исторических объектов Бухары и ознакомление с деятельностью ряда промышленных предприятий региона.