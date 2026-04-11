экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

CentralAsia (CA) -  В Узбекистан с рабочим визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В международном аэропорту Бухары его встретил  президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры, на которых стороны обсудят вопросы укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества.

Также в программе: посещение знаковых исторических объектов Бухары и ознакомление с деятельностью ряда промышленных предприятий региона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com