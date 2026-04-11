В Казахстане провели сразу два мультиорганных донорских процесса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане практически одновременно были проведены два мультиорганных донорских процесса — в столице и одном из регионов страны.

По данным Министерства здравоохранения, подобные случаи являются редкими и требуют максимальной координации всей трансплантационной системы.

В одном из эпизодов донором стала женщина 1981 года рождения в Астане. После констатации смерти головного мозга родственники дали согласие на посмертное донорство.

Благодаря этому решению трансплантационная помощь была оказана сразу нескольким пациентам, находившимся в листе ожидания. Им пересадили сердце, лёгкие, печень и почки. Реципиенты находятся в разных регионах страны, включая Астану, Жетысускую и Северо-Казахстанскую области, а также южные регионы.

Организация двух донорских процессов потребовала участия нескольких медицинских команд и привлечения санитарной авиации. В работе были задействованы трансплантационные бригады из столицы и профильные службы на местах.

Координация осуществлялась Республиканским центром по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

В Минздраве отметили, что число выявляемых потенциальных доноров и трансплантаций в стране растёт, однако потенциал донорства по-прежнему остается высоким.

