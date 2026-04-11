В Узбекистане изменили правила ввоза БАДов для физических лиц

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обновлены нормы ввоза биологически активных добавок для физических лиц. Теперь ограничения будут зависеть не от формы выпуска, а от количества упаковок и их общего веса.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров в порядок перемещения отдельных товаров через таможенную границу.

Согласно новым правилам, гражданам разрешено ввозить до 10 наименований БАДов в первичной упаковке — по одной упаковке каждого вида, при условии, что общий вес не превышает 3 килограммов.

Ранее нормы рассчитывались исходя из формы выпуска — таблеток, капсул, порошков или жидкостей, что на практике нередко приводило к спорам на таможне из-за различий в количестве единиц в упаковках.

Власти отмечают, что при разработке изменений были учтены предложения граждан и фактические потребности. Новые правила направлены на упрощение ввоза БАДов для личного пользования и снижение количества спорных ситуаций.

Ранее в Узбекистане также обращали внимание на рост числа аккаунтов в социальных сетях, распространяющих БАДы без подтвержденного качества и безопасности.