экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане изменили правила ввоза БАДов для физических лиц
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обновлены нормы ввоза биологически активных добавок для физических лиц. Теперь ограничения будут зависеть не от формы выпуска, а от количества упаковок и их общего веса.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров в порядок перемещения отдельных товаров через таможенную границу.

Согласно новым правилам, гражданам разрешено ввозить до 10 наименований БАДов в первичной упаковке — по одной упаковке каждого вида, при условии, что общий вес не превышает 3 килограммов.

Ранее нормы рассчитывались исходя из формы выпуска — таблеток, капсул, порошков или жидкостей, что на практике нередко приводило к спорам на таможне из-за различий в количестве единиц в упаковках.

Власти отмечают, что при разработке изменений были учтены предложения граждан и фактические потребности. Новые правила направлены на упрощение ввоза БАДов для личного пользования и снижение количества спорных ситуаций.

Ранее в Узбекистане также обращали внимание на рост числа аккаунтов в социальных сетях, распространяющих БАДы без подтвержденного качества и безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com