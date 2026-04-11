Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт автоматически после заключения соглашения с Ираном. Его слова приводит телеканал NBC.

«Откроется автоматически», - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее глава государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султан Аль-Джабер заявил, что Ормузский пролив остается ограниченным для прохода ряда иностранных судов. Он также назвал неприемлемой идею взимания платы за безопасный проход судов, которую, по его словам, продвигает Иран.

