Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива
- Азия и мир, политика
- 15:34, 11 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт автоматически после заключения соглашения с Ираном. Его слова приводит телеканал NBC.
«Откроется автоматически», - ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Ранее глава государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султан Аль-Джабер заявил, что Ормузский пролив остается ограниченным для прохода ряда иностранных судов. Он также назвал неприемлемой идею взимания платы за безопасный проход судов, которую, по его словам, продвигает Иран.
