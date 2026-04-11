В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили «коктейль Молотова»

CentralAsia (CA) -  На виллу сооснователя и генерального директора компании OpenAI Сэм Альтман в Сан-Франциско было совершено нападение, сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, 20-летний мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелись ворота. Пострадавших нет.

После инцидента нападавший скрылся, однако позже был задержан. Также сообщается, что он угрожал поджечь офис компании в Сан-Франциско.

По информации San Francisco Chronicle, подозреваемый Алехандро Даниэль Морено-Гама взят под стражу.

