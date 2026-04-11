Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху по обвинению в геноциде и ряде других преступлений. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Стамбульская генпрокуратура ранее, в ноябре 2025 года, выдала ордер на арест Нетаньяху и 34 высокопоставленных израильских чиновников. Их обвиняют в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, а также в препятствовании доставке гуманитарной помощи.

По данным издания, прокуратура направила в 10-й суд Стамбула обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и дополнительные сроки от 1102 до 4596 лет лишения свободы для 35 фигурантов дела, включая министра обороны Израиля и других высокопоставленных военных и политических лиц.

Фигурантам дела вменяются преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение, а также ряд имущественных преступлений.

Расследование было начато после задержания Израилем активистов «Глобальной флотилии стойкости», которые пытались доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. В Анкаре действия израильских военных ранее назвали актом пиратства, подчеркнув, что речь идет о нарушении международного права.