Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что американские военные начали разминирование Ормузского пролива, а все иранские минные заградители были потоплены.

«Мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива», — написал Трамп. «Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная техника не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что наиболее важно, их многолетние „лидеры“ больше не с нами» - говорится в его посте.

По словам Трампа, сейчас начнется процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многих других.

«Невероятно, но у них нет ни мужества, ни воли, чтобы сделать эту работу самостоятельно», - также заявил Трамп. 

