Мужчина с ножом ранил троих пассажиров в метро Нью-Йорка

CentralAsia (CA) - Мужчина с ножом напал на пассажиров в метро на Манхэттене (США), ранив троих человек. Офицер полиции критически ранил нападавшего, сообщает ABC и CBS со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл утром 11 апреля. По данным ABC, мужчина вёл себя неадекватно в поезде, а затем напал на пассажиров уже на платформе станции «Гранд Сентрал» (Grand Central). Он отказался подчиниться требованиям полиции бросить оружие, которое описывается как мачете, после чего был застрелен. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.

Полиция заявила, что признаков связи с терроризмом не выявлено. Личность нападавшего пока не раскрывается.