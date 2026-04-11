Мужчина с ножом ранил троих пассажиров в метро Нью-Йорка
- 23:23, 11 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Мужчина с ножом напал на пассажиров в метро на Манхэттене (США), ранив троих человек. Офицер полиции критически ранил нападавшего, сообщает ABC и CBS со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл утром 11 апреля. По данным ABC, мужчина вёл себя неадекватно в поезде, а затем напал на пассажиров уже на платформе станции «Гранд Сентрал» (Grand Central). Он отказался подчиниться требованиям полиции бросить оружие, которое описывается как мачете, после чего был застрелен. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.
Полиция заявила, что признаков связи с терроризмом не выявлено. Личность нападавшего пока не раскрывается.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.