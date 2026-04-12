США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после продолжительных переговоров в Пакистане договоренности о прекращении войны с Ираном достичь не удалось. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает CNN. Переговоры в Исламабаде длились около 21 часа.

По словам Вэнса, Иран отказывается брать на себя обязательство отказаться от ядерного оружия. США, как он отметил, представили «окончательное и лучшее предложение», однако Тегеран его не принял.

Новых раундов переговоров пока не планируется. Иранские СМИ объясняют провал «чрезмерными» требованиями Вашингтона. Ситуация ставит под вопрос ранее объявленное двухнедельное перемирие и дальнейшую работу Ормузского пролива, через который проходят ключевые мировые энергопоставки. Источники в Иране заявляют, что позиция Тегерана по проливу не изменится без уступок со стороны США.

Президент США Дональд Трамп во время отъезда на бои UFC в Майами коротко прокомментировал ситуацию, заявив, что исход переговоров для него не имеет принципиального значения.

МИД Пакистана, в свою очередь, настаивает на необходимости соблюдения режима прекращения огня, несмотря на провал переговоров.

Бывший представитель Госдепа Аарон Дэвид Миллер в эфире CNN заявил, что Иран сохраняет сильные переговорные позиции и не спешит идти на уступки, несмотря на давление США.

Тем временем Центральное командование США сообщило о начале работ по разминированию Ормузского пролива. По данным американских военных, часть судов по-прежнему не может пройти через акваторию, однако проводится операция по восстановлению судоходства.