В Астане в детской больнице произошел пожар
- Казахстан, происшествия
- 12:52, 12 апреля 2026
CentralAsia (KZ) - Ночью в многопрофильной городской детской больнице №1 в Астане произошёл пожар. Об этом сообщает акимат города, передаёт Tengrinews.kz.
По данным акимата, сообщение о возгорании в одном из помещений больницы поступило 11 апреля в 22:48. Уже в 22:55 на место прибыли пожарные расчёты службы 101. В 23:08 возгорание было полностью ликвидировано.
В ведомстве сообщили, что благодаря оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших нет. В связи с пожаром дети были временно переведены в соседнее здание.
Причины возгорания в настоящее время не уточняются.
