В Астане в детской больнице произошел пожар
CentralAsia (KZ) -  Ночью в многопрофильной городской детской больнице №1 в Астане произошёл пожар. Об этом сообщает акимат города, передаёт Tengrinews.kz.

По данным акимата, сообщение о возгорании в одном из помещений больницы поступило 11 апреля в 22:48. Уже в 22:55 на место прибыли пожарные расчёты службы 101. В 23:08 возгорание было полностью ликвидировано.

В ведомстве сообщили, что благодаря оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших нет. В связи с пожаром дети были временно переведены в соседнее здание.

Причины возгорания в настоящее время не уточняются.

