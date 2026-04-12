В Венгрии проходят парламентские выборы

CentralAsia (CA) - Парламент страны состоит из 199 депутатов: 106 избираются в одномандатных избирательных округах, а 93 — по общенациональному списку.

Порог явки на выборах не установлен.

Правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за рубежом. Почти 500 тысяч избирателей могут проголосовать по почте или в дипломатических представительствах за границей.

Каждый избиратель получает два бюллетеня: один — для голосования за кандидата в своем одномандатном округе, второй — за партийный список.

По итогам голосования станет известно, сохранит ли власть партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» вместе с младшим коалиционным партнером — «Христианско-демократической народной партией», либо к власти придет оппозиционная партия «Тиса».

В выборах также участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки».

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер по партийным спискам. Для коалиций из двух партий порог составляет 10%, из трех и более — 15%.