США будут останавливать все суда в Ормузском проливе, - Трамп

CentralAsia (CA) - США будут останавливать все суда в Ормузском проливе, заявил президент Дональд Трамп.

По его словам, после вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном американский флот начнет блокировать любые суда, заходящие или выходящие из пролива. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что пролив планируют закрыть в ближайшее время при участии других стран, не уточнив каких. Военным поручено отслеживать и перехватывать суда, которые платили Ирану за проход.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял об открытии маршрута для гражданских судов при соблюдении ряда условий.

Трамп добавил, что переговоры с иранской делегацией в Исламабаде прошли «хорошо»: стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерной темы. По его словам, Тегеран не отказался от своих амбиций.

В МИД Ирана, в свою очередь, отметили, что по ряду ключевых вопросов договориться не удалось. Как заявил представитель ведомства Исмаил Багаи, переговоры прошли в атмосфере недоверия, и прорыва не ожидалось.