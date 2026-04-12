Трамп: Договориться с Ираном по ядерному вопросу не удалось

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно, однако договориться по ключевому — ядерному — вопросу не удалось.

«Встреча прошла хорошо, по большинству пунктов удалось договориться, но по единственному действительно важному вопросу — ядерному — нет», - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Иран по итогам переговоров в Исламабаде не согласился отказаться от своих ядерных амбиций.

«Есть только одна вещь, которая имеет значение — Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций», — отметил он.

Трамп уточнил, что переговоры продолжались около 20 часов. Несмотря на достигнутые договоренности по ряду пунктов, они, по его словам, теряют значение на фоне разногласий по ключевой теме.

Президент США также вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.