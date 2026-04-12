Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла 66%

CentralAsia (CA) - Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15:00 по местному времени составила 66,01%, сообщили в Национальный избирательный офис Венгрии.

По последним данным, проголосовали почти 5 млн человек. Для сравнения, на выборах 2022 года к этому времени явка составляла 52,75%.

Всего в парламент избираются 199 депутатов: 106 — по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — по партийным спискам. Правом голоса обладают более 8,12 млн граждан страны, включая проживающих за рубежом.

В выборах участвует правящая партия премьер-министра Виктор Орбан — «Фидес» — вместе с коалиционным партнером «Христианско-демократическая народная партия». Их главным соперником считается партия «Тиса», выступающая за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Также в выборах участвуют партии «Наша Родина», «Демократическая коалиция» и «Партия двухвостой собаки». Для прохождения в парламент необходимо преодолеть 5-процентный барьер.