Путин заявил президенту Ирана о готовности помочь в переговорах с США

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности к посредническим усилиям для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия продолжит «активные контакты со всеми партнерами» в регионе для «установления справедливого и долгосрочного мира», отметил Путин. Масуд Пезешкиан рассказал о переговорах Ирана и США, которые прошли 11 апреля в Пакистане.

Иранский президент выразил признательность за принципиальную позицию России, направленную на деэскалацию ситуации. Он также поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь иранскому населению.

По итогам переговоров иранский МИД заявил, что стороны не достигли согласия по ряду ключевых вопросов, но выразил надежду на продолжение диалога. Президент США Дональд Трамп сообщил, что компромисса по вопросам ядерной программы Ирана и ситуации в Ормузском проливе достичь не удалось, и заявил о возможных мерах в отношении морского коридора.