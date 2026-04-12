Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за поставку оружия Ирану
- 23:55, 12 апреля 2026
CentralAsia (CA) - США введут новые торговые пошлины против Китая, если Пекин будет поставлять вооружения Тегерану. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.
«Я видел сообщения о том, что Китай поставляет Ирану ракеты. Я сомневаюсь, что они стали бы это делать, потому что у нас с ними есть взаимоотношения, они бы на такое не пошли. Возможно, они немного помогали (Ирану) в самом начале (конфликта на Ближнем Востоке), но сейчас вряд ли. Но если мы поймаем их на этом, они получат пошлины в 50%», — заявил Дональд Трамп в интервью Марии Бартиромо.
