Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за поставку оружия Ирану

CentralAsia (CA) - США введут новые торговые пошлины против Китая, если Пекин будет поставлять вооружения Тегерану. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

«Я видел сообщения о том, что Китай поставляет Ирану ракеты. Я сомневаюсь, что они стали бы это делать, потому что у нас с ними есть взаимоотношения, они бы на такое не пошли. Возможно, они немного помогали (Ирану) в самом начале (конфликта на Ближнем Востоке), но сейчас вряд ли. Но если мы поймаем их на этом, они получат пошлины в 50%», — заявил Дональд Трамп в интервью Марии Бартиромо.