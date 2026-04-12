Явка на выборах в Венгрии достигла рекордного уровня 77,8%

CentralAsia (CA) - Избирательные участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Венгрии в 19:00, передает М1. По данным Национального избирательного бюро (NVI) на 19:30, явка составила рекордные 77,8%.

Предыдущий рекорд по числу проголосовавших был установлен в 2002 году, отмечает Magyar Nemzet. Тогда явка составила 73%.

В выборах участвуют консервативная правящая партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес», оппозиционная «Тиса» во главе с евродепутатом Петером Мадьяром, левая «Демократическая коалиция», ультраправая «Наша Родина» и пародийная «Партия двухвостой собаки».