Саудовская Аравия передала послу Ирака ноту протеста

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака Сафию Талеб ас-Сухаил в связи с обвинениями в обстрелах королевства и других стран Персидского залива с иракской территории, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

Утверждается, что во время передачи ноты протеста заместитель министра по политическим вопросам Сауд ас-Сати подчеркнул «важность ответственного подхода властей Ирака к этим угрозам и атакам».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, включая объекты в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Сообщалось также о перекрытии Ормузского пролива, через который проходило около 30% морских поставок нефти, и об ударах по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива.