Монголия получила 74 балла за свободу интернета, в то время как Россия получила всего 4 балла

CentralAsia (MNG) -

Портал Cloudwards опубликовал рейтинг стран мира по уровню свободы интернета.

Показатель свободы интернета в Монголии, равный 74 (по состоянию на апрель 2026 года), ставит её в число ведущих стран Азии в цифровой сфере, отражая сравнительно открытую экосистему. Этот высокий показатель также указывает на сохраняющиеся проблемы в регулировании и возможности для улучшения защиты цифровых прав, — пишет MiddleAsianNews.

Региональный рейтинг: В настоящее время Монголия занимает 2-е место в Азии по свободе интернета. Глобальная позиция: С результатом 74 балла Монголия находится на одном уровне с несколькими развитыми демократиями, такими как Германия и Италия, которые также получили 74 балла в недавних оценках. Сравнительный балл: Для сравнения, максимально возможный балл составляет 100 (его имеют такие страны, как Исландия (94 балла) и Эстония (91 балл), в то время как страны с крайне ограничительными условиями, такие как Китай, Россия и Северная Корея, имеют значительно более низкие баллы (часто ниже 10).

В 2026 году Россия входит в число худших стран мира по уровню свободы интернета, набрав всего 4 балла из 100 в индексе Cloudwards, что чуть выше, чем у Северной Кореи. Власти установили «цифровой железный занавес» посредством повсеместной цензуры, обязательной фильтрации трафика и ограничений на использование VPN и социальных сетей.

Согласно новому рейтингу Mapped: Internet Freedom by Country in 2026 («Карта: Свобода интернета по странам в 2026 году»), показатели свободы интернета во всем мире снижаются, что, по мнению экспертов, свидетельствует о стремлении правительств усилить контроль над цифровым пространством.

Страной с наименьшей свободой интернета признана Северная Корея, набравшая 0 баллов. За ней следуют Россия, Пакистан, Иран и Китай, получившие по 4 балла.

Кремль усиливает контроль над цифровым пространством, ссылаясь на национальную безопасность и геополитическую напряженность, особенно в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Это часть более широких усилий по продвижению контролируемых государством платформ и ограничению доступа к информации, не санкционированной государством.

В то же время самыми свободными в плане интернета признаны 11 стран, набравших по 92 балла: Бельгия, Коста-Рика, Восточный Тимор, Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Словакия и Суринам.

Монголия набрала 74 балла и заняла 42-е место в рейтинге. Великобритания получила 52 балла, а Южная Корея — 32 балла, что указывает на попытки правительств этих стран установить контроль над цифровым пространством.

