Слезы печали монгольской спортсменки, которой не удалось завоевать золотую медаль

CentralAsia (MNG) -

Монгольская спортсменка Хулан не скрывала от всех слез печали, стоя на пьедестале почета и завоевав серебряную медаль, уступив золотой медали китайской спортсменке, — MiddleAsianNews.

Хулан претендовала на золотую медаль, одержав победу над японской спортсменкой Сарой Натами. В весовой категории 57 кг Хулан оказалась слишком сильной соперницей для действующей чемпионки Сары. Она открыла счет броском и едва не одержала победу. Однако японка выстояла, но перед этим уступила два очка. Выход Натами за пределы ковра сократил преимущество Хулан до 4-1 к перерыву.

Хулан Батхуяг и Сара Натами

Во втором периоде обе борчихи обменялись захватами, но именно монголке удалось подставить подножку Натами и удержать японку до победы.

Бронзовая медалистка Олимпийских игр среди женщин Кэсинь Хун (Китай) встретилась с Хулан в финале.

Кэсинь Хун завершила безупречный путь к золоту, одержав победу болевым приемом над бывшей серебряной медалисткой чемпионата мира ХУЛАН Батхуяг (Монголия) в финале весовой категории 57 кг.

Хулан Батхуяг

В финале в пятницу Хун без единой ошибки разгромила Хулан. Она начала с броска и болевого приема, быстро выйдя вперед со счетом 4-0. После второго броска и захвата, она просунула руку между колен Хулан, подняла и уложила монгольскую спортсменку на спину, обеспечив себе победу за 1:31.

Хун не понаслышке знакома с завершением турниров победами, и в её послужном списке — медали со всех крупнейших мировых соревнований. За последние три года она завоевала бронзу на Азиатских играх 2023 года, Олимпийских играх 2024 года в Париже, чемпионате Азии 2025 года и чемпионате мира 2025 года.

Ци Чжан (Китай), единственная китаянка, не участвовавшая в финале в этот вечер, заверила, что не покинет Бишкек с пустыми руками, одержав победу над Нигиной Сабировой (Узбекистан) вторым броском за 1:31 в весовой категории 62 кг.

Тинис Дубек и Цэрэнчимэд Сүхээ

Победа в первом периоде также определила обладательницу еще одной бронзовой медали в весовой категории 62 кг: ЦЭРЭНЧИМЭД Сүхээ (Монголия) повела со счетом 7-0 над Тинис Дубек (Казахстан), а затем завершила поединок болевым приемом на руку на отметке 1:48.

Китай обошёл своего соперника Японию в борьбе за командный титул, когда Лили и Лонг победили японских соперниц в финальных матчах за золотые медали. Китай, завоевав в общей сложности пять золотых медалей, занял первое место с 205 очками, за ним следуют Япония со 191 очком и Монголия на третьем месте со 126 очками.

