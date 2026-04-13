Британско-монгольское сотрудничество в сфере образования является нашим приоритетом, — посол

Фиона Блайт и Энх-Амгалан Лувсанцэрэн

Как сообщает MiddleAsianNews, Посол Великобритании в Монголии Фиона Блайт встретилась с недавно назначенным министром образования Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном.

Они обменялись мнениями об активизации сотрудничества в области обучения английскому языку, стипендий Chevening и Кембриджской программы.

«Мне было очень приятно встретиться с министром Энх-Амгаланом, чтобы обсудить пути укрепления нашего сотрудничества в области обучения английскому языку, стипендий Chevening и Кембриджской программы.

Британско-монгольское партнерство в сфере образования является нашим общим приоритетом.», — написала посол Великобритании в Монголии Фиона Блайт на своей странице в Х.

Программа стипендий Chevening была впервые запущена в Монголии в 1993 году и в настоящее время существует уже 33 года.

За этот период более 200 лучших молодых людей Монголии получили степень магистра в Великобритании и сейчас занимают лидирующие позиции в своих областях. Уникальность стипендии заключается в том, что она покрывает не только плату за обучение, но и расходы на проживание, визы и авиабилеты. Отбор на 2025-2026 учебный год уже завершен, а следующий этап зачисления, на 2026-2027 учебный год, предположительно состоится в период с августа по ноябрь.

Программа Cambridge в Монголии существует благодаря сети аккредитованных международных школ и давнему партнерству с правительством Монголии в целях реформирования национальных стандартов образования.

В Монголии в государственных и частных школах успешно внедряется Кембриджская международная программа, призванная повысить качество образования до мировых стандартов и подготовить учащихся к получению стипендий для обучения в зарубежных университетах. В настоящее время в Монголии около 29 государственных и частных школ реализуют эту программу.

Министерство образования планирует в будущем внедрить элементы кембриджской учебной программы и системы оценивания во все государственные школы.

