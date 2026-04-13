Монгольская статуя в Бангкоке символизирует «прочные» связи с Таиландом

В парке Бенчакитти в районе Клонг Тоей губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт пожимает руку послу Монголии в Таиланде Төмөру Амарсанаа пос

CentralAsia (MNG) -

«В парке Бенчакитти в Клонг Тоей были открыты две скульптуры жеребцов из нержавеющей стали, символизирующие нерушимую дружбу между Таиландом и Монголией», — сообщает MiddleAsianNews.

Инсталляция под названием «Два жеребца» была подарена посольством Монголии в качестве культурного подарка в честь укрепления двусторонних связей и побратимских отношений между Бангкоком и Улан-Батором. Каждая скульптура весит одну тонну, имеет высоту и длину 2.8 метра, а также ширину 1.2 метра.

Работа, созданная монгольским художником Очирболдом Аюурзаной, вдохновлена ​​«Двумя белыми конями» Чингисхана. В монгольской культуре конь является священным символом, олицетворяющим мужество, стойкость, свободу и дух степи.

Две лошади обращены друг к другу, символизируя равновесие и гармонию — отражая две нации как отдельных, но взаимодополняющих партнеров, основанных на взаимном уважении и общих стремлениях.

Согласно табличке на этом месте, скульптура также символизирует дружбу между монгольским и тайским народами. Она расположена недалеко от ворот № 3 парка.

Посол Монголии Төмөр Амарсанаа заявил, что лошадь занимает в монгольской идентичности место, сравнимое со слоном в Таиланде.

«В Монголии лошадь священна — она спутник и символ. Как и слон в Таиланде, она олицетворяет верность, мужество и неизменную преданность», — сказал он, добавив, что произведение искусства переосмысливает древнюю легенду в форме, которая универсально говорит о дружбе и общих мечтах.

Он также поблагодарил администрацию Бангкока и губернатора Чадчарта Ситтипунта, который предложил это место во время утренней пробежки около года назад.

Г-н Чадчарт сказал, что эта инсталляция подчеркивает международную дружбу, укрепляет роль Бангкока как культурно активного глобального города и знаменует 50-летие дипломатических отношений между Таиландом и Монголией, а также их партнерство в качестве городов-побратимов.

