Орда станет послом в Монголии

Михаил Орда

CentralAsia (MNG) -

Александр Лукашенко назначил нового посла Беларуси в Монголии. Этот пост займет бывший глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, — информирует MiddleAsianNews.

Орда возглавлял Федерацию профсоюзов Беларуси до 2024 года. Затем он вошел в Палату представителей. Его преемником на посту главы федерации стал Юрий Сенко.

В 2020 году, будучи главой федерации, Орда возглавлял предвыборную группу Лукашенко.

Назначая Орду в Монголию, Александр Лукашенко сделал вид, что удивлен согласием бывшего профсоюзного лидера поехать в эту далекую страну.

«Что касается Монголии, я был удивлен, что вы согласились туда поехать. Но мне сказали, что вы сами почти монгол – что вы хорошо знаете Монголию и готовы работать и добиваться результатов. У нас прекрасные отношения с руководством Монголии. Президент там – простой, хороший, рассудительный человек. Но нам нужно начать работать с Монголией», — сказал он.

Михаил Сергеевич Орда (Міхаіл Сяргеевіч Орда; род. 28 сентября 1966, Дятлово (город), Гродненская область, БССР, СССР) — белорусский политический деятель, депутат Палаты представителей (2000—2012), первый секретарь ЦК БРСМ (2003—2006), член Совета Республики (2016—2019), председатель Федерации профсоюзов Беларуси (с 2014 года), руководитель предвыборной группы Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

