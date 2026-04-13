Интегрированная платформа водоснабжения E-water вышла на рынок

CentralAsia (MNG)

Больше нет необходимости отправлять показания водомера в SMS-сообщениях. На рынок вышла платформа E-water, позволяющая получать все услуги, связанные с водоснабжением и отоплением, в одном месте.

🙋‍♂️ Всё в одном месте

Помимо отправки показаний водомеров, платформа E-water позволяет гражданам и предприятиям отслеживать потребление воды, подавать заявки на техническое обслуживание и отправлять жалобы различными способами.

⚡ Самое интересное, что граждане также могут использовать платформу для получения государственных услуг, таких как получение лицензий на водопользование и отчетов об использовании воды. При входе в систему легко использовать ее, пройдя верификацию в системе DAN.

Самое главное — отправить показания счетчика, нажав на меню счетчика в приложении, выбрав объект, которому хотите отправить информацию, и заполнив поля с показаниями. Конечно, вы также можете отправить данные, нажав на картинку. Ну что ж, попробуйте. ✨

Скачайте приложение тут

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

