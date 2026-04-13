Всемирный банк: ожидается, что экономика Монголии вырастет на 5% в 2026 году

CentralAsia (MNG) -

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Монголии вырастет на 5 процентов в этом году (снижение по сравнению с 6.8 процентами в прошлом году) и на 5.5 процента в среднесрочной перспективе, — передает MiddleAsianNews.

Прогноз основан на геополитической неопределенности и ожиданиях замедления роста в горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах.

Согласно отчету банка, рост в горнодобывающем секторе, который в прошлом году внес значительный вклад в экономический рост, в этом году не повторится. Восстановление в сельскохозяйственном секторе продолжится, но не достигнет уровня прошлого года. Кроме того, несмотря на то, что глобальная геополитическая ситуация меняется каждый час, экономика Монголии остается относительно стабильной.

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост примерно на 5.5 процента в 2027-2028 годах, чему способствуют крупные инфраструктурные проекты и устойчивый внутренний спрос.

В этом году строительный сектор активизируется и будет реализовывать ряд строительных проектов. Ожидается, что в ближайшие годы по сравнению с предыдущим пиком вырастет сектор торговли и услуг, что окажет положительное влияние на экономику. В результате экономика будет расти и, по прогнозам Всемирного банка, в ближайшие годы может достичь 5.5 процента.

Монголия устойчива к глобальным потрясениям благодаря соглашению о стабилизации цен. Риск возрастет, если война затянется. Исходя из этой ситуации, Всемирный банк прогнозирует инфляцию на уровне 8,5 процента. В докладе отмечается, что давление на внешнеторговый баланс усилится, поскольку ожидается устойчивый рост импорта и замедление экспорта.

«Экономический рост Монголии остается стабильным, но неопределенность возросла», — заявил руководитель представительства Всемирного банка в Монголии Тэхён Ли. «Защита макроэкономической стабильности и уязвимых домохозяйств от потенциальных затяжных внешних потрясений, а также диверсификация экономики и повышение ее конкурентоспособности остаются ключевыми неотложными приоритетами».

