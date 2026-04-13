экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр Учрал в своем первом программном выступлении назвал реформу образования приоритетной задачей
Учрал Ням-Осор
CentralAsia (MNG)  

Премьер-министр Учрал Ням-Осор заявил парламенту, что его правительство поставит образование в центр своей политической повестки дня, подчеркнув, что более сильная система образования необходима для сокращения безработицы, бедности и преступности.

Он сделал это заявление, представляя законодателям приоритеты политики своего кабинета.

Учрал заявил, что дети в Монголии по-прежнему находятся в неравных условиях из-за разрыва между городскими и сельскими школами, а также между государственными и частными школами. Ссылаясь на результаты PISA 2022 года, он отметил, что учащиеся в сомонах отстают от городских учащихся на три года, а дети в аймачных центрах — примерно на год. Он сказал, что цель правительства — сократить этот разрыв и расширить доступ к качественному образованию с помощью технологий.

Он также заявил, что будет улучшена социальная защита и заработная плата учителей, включая оплату труда, основанную на результатах работы, и внедрение Закона о поддержке профессионального развития учителей. В своем выступлении он охарактеризовал «хорошую школу» как школу с сильной учебной программой, квалифицированными учителями, справедливой системой оценок, финансированием из расчета на одного ученика, цифровыми инструментами, горячим питанием и безопасной средой, свободной от травли.

Премьер-министр также заявил, что защита детей должна рассматриваться как национальный приоритет, и что школы, детские сады и онлайн-пространства должны быть более безопасными. Он добавил, что система образования должна соответствовать потребностям рынка труда, а искусственный интеллект должен использоваться для подготовки квалифицированных выпускников, а не безработных обладателей дипломов.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com