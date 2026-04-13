Цена нефти Brent взлетела на фоне провала переговоров между США и Ираном

CentralAsia (CA) - Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на старте торгов 13 апреля подскочила на 7,8%, до $102,6 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures на 1:06 мск, передает РБК.

США и Иран завершили прямые переговоры в Пакистане, не достигнув соглашения. «Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, поскольку соглашение не было достигнуто», — сообщил в воскресенье, 12 апреля, американский вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию.

США потребовали от Ирана прекратить обогащать уран, вывезти его и демонтировать все основные объекты по его обогащению, а также полностью открыть Ормузский пролив. Тегеран отказался, сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

Это поставило под угрозу достигнутое на прошлой неделе двухнедельное перемирие и вызвало сомнения в эффективности усилий по прекращению шестинедельной войны, нарушившей глобальные поставки энергоносителей, пишет Bloomberg.

Позднее президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США начинают блокаду Ормузского пролива. «Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он. Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил Трамп.

Центральное командование США сообщило, что начнет блокировку всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, в понедельник в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

Иран, в свою очередь, заявил, что любые военные суда, пытающиеся приблизиться к проливу «под любым предлогом», будут считаться нарушителями режима прекращения огня.

Ормузский пролив — ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн барр. нефти в день. В наибольшей степени от этих поставок зависят страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 46% их импорта нефти приходилось на страны Персидского залива.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Ормузский пролив был перекрыт, что привело к нарушениям поставок нефти из стран залива. На этом фоне резко подскочили цена на нефть, на пике котировки сорта Brent достигали $119,5 за баррель.

Однако в ночь на 8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие, при этом Иран согласился на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. В обмен на это США приостановили бомбардировки и атаки на Иран.

На этом фоне цены на нефть Brent обвалились на 13,29% по итогам торгов 8 апреля, закрывшись ниже $100 за баррель — на уровне $94,75 за баррель.

Директор по рыночной аналитике в Energy Aspects Амрита Сен отметила, что до сих пор США позволяли Исламской Республике экспортировать нефть и нефтепродукты и даже ослабили санкции в отношении нефти этой страны, так как были сосредоточены на удержании цен на энергоресурсы.

«Но если произойдет реальная блокада, это означает, что 1,5–1,7 млн барр. нефти в сутки будут остановлены — в дополнение к более чем 10 млн барр. в сутки, которые уже не поступают на рынок», — сказала она.

«В целом это рост эскалации, который дополнительно может сократить поставки на 2-4 млн барр. в сутки... это если Иран не ответит перекрытием Красного моря и ударами по инфраструктуре в регионе. Тогда все будет в более жестком сценарии развиваться», — прокомментировал ситуацию экономист Егор Сусин.