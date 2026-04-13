Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии

CentralAsia (CA) - Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии. Он выступил 12 апреля вечером на митинге в Будапеште.

После обработки 97,74% голосов партии «Тиса» набрала 138 мандатов, ФИДЕС Виктора Орбана — 55, «Наша страна» — 6, благодаря чему оппозиционная партия Петера Мадьяра завоевала конституционное большинство.

По сравнению с этими предварительными результатами, «Тиса» получает комфортное преимущество в две трети, для этого достаточно 133 мандатов. Это конституционное большинство.

Орбан на митинге среди своих сторонников признал поражение своей партии, результаты выборов он назвал «болезненными». Глава «Тисы» Петер Мадьяр сообщил, что премьер-министр поздравил его партию с победой.

Петер Мадьяр обратился к президенту, чтобы тот попросил его как премьер-министра сформировать правительство, а после этого ушел в отставку. Лидер «Тисы» также призвал подать в отставку высших судей страны, главного прокурора, председателя Государственного контрольного управления, главу национального управления СМИ и других чиновников.

««Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе»,— сказал господин Мадьяр.

Он также заявил, что восстановит полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также предпримет шаги по укреплению в Венгрии демократии. «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО»,— сказал политик.