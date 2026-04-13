Пентагон объявил о начале блокады портов Ирана

CentralAsia (CA) - Американские военные начнут блокировать все порты Ирана в Персидском и Оманском заливах с 10 часов утра по североамериканскому восточному времени 13 апреля, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

«Блокада будет применяться беспристрастно в отношении судов всех стран, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их», - говорится в заявлении командования в соцсети Х.

При этом американские военные отметили, что ограничения не будут распространяться на суда, следующие через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану, или возвращающиеся из них. Дополнительные инструкции для коммерческого судоходства планируется передать через официальные уведомления до начала действия блокады. В Пентагоне рекомендовали морякам отслеживать «Извещения для мореплавателей» и связываться с военно-морскими силами США при движении в районе Оманского залива и Ормузского пролива.

О том, что американские Военно-морские силы (ВМС) начнут блокаду Ормуза, президент США Дональд Трамп объявил накануне. Он отметил, что военный флот будет блокировать любые суда, входящие в пролив или выходящие из него, а также задерживать корабли, которые заплатят за проход. Глава Белого дома подчеркнул, что США не допустят «незаконных пошлин» и обвинил Иран в шантаже, который он осуществляет с помощью контроля над проливом. Трамп добавил, что американские силы начнут расчистку водного маршрута от мин и будут реагировать на любые атаки со стороны иранских военных.

В Иране в ответ на это заявили, что попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал». Тегеран не допустит подобного шага, пообещал высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, для этого у иранской армии есть «значительные неиспользованные возможности». Между тем в Белом доме, по данным Washington Post, видят три варианта развития ситуации в результате американского давления: свержение правительства Ирана, приход к власти нового верховного лидера или попытку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прорвать блокаду.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступает до 20% нефти и 30% сжиженного природного газа. 8 апреля Трамп объявил двухнедельное перемирие при условии, что Тегеран откроет пролив, однако этого не произошло. На переговорах США и Ирана в Исламабаде 11 апреля иранская делегация дала понять, что пролив будет закрыт до достижения сторонами соглашения о завершении войны.