Число жертв наводнений в Афганистане возросло до 189 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 189 человек погибли в Афганистане с 26 марта в результате серии стихийных бедствий, включая проливные дожди, наводнения, оползни и обрушения зданий. Об этом сообщили представители управления по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Только за последние два дня жертвами стихии стали как минимум 22 человека, еще девять получили ранения. По словам заместителя пресс-секретаря ведомства Таджа Мохаммада Хемата, наибольшее число погибших связано с обрушением домов и утоплением во время наводнений.

Стихийные бедствия затронули сразу несколько провинций, включая Кабул, Парван, Панджшер, Пактию, Пактику, Газни, Кандагар, Фарах, Бадгис, Балх, Сари-Пуль, Фарьяб, Бадахшан, Нангархар, Лагман и Кунар.

За последние двое суток наводнения уничтожили не менее 123,5 акра сельскохозяйственных земель. Поврежден 451 дом, из которых 48 полностью разрушены, а 104 получили серьезные повреждения.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, от последствий недавних наводнений и проливных дождей в стране пострадали более 73 тысяч человек. Сильные осадки и паводки продолжаются в большинстве регионов Афганистана.

