Пробки на границе Казахстана: перед пунктами пропуска обустроят парковки на 200 машин

CentralAsia (KZ) - Минтранспорта Казахстана разработало типовые требования по функционированию, обустройству и техническому оснащению сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска через государственную границу РК.

При проектировании сервисных зон ожидания будут учитывать географическое положение, пропускную способность пунктов пропуска, прогнозируемый транспортный поток, а также рельеф местности и климатические условия. Согласно документу, дорожно-коммуникационная схема должна обеспечивать максимальную пропускную способность и безопасное маневрирование с разделением потоков на этапы въезда, идентификации, ожидания, сервиса и выезда.

Сервисные зоны ожидания будут включать три функциональных блока:

Парковочная зона предусматривает раздельное размещение грузового и легкового транспорта, внедрение системы электронной очереди с регистрацией через терминалы и мобильные приложения. Минимальная вместимость парковочной зоны должна составлять не менее 200 грузовых транспортных средств.

Коммерческая зона предусматривает размещение объектов сервиса для водителей и перевозчиков.

Административная зона предназначена для размещения оператора и при необходимости подразделений госорганов.

Отдельный блок требований связан с техническим оснащением. Сервисные зоны должны оборудовать автоматизированными системами контроля въезда и выезда, системами учёта транспортных средств с распознаванием государственных номерных знаков и возможностью интеграции с информационными системами госорганов. Также должны быть предусмотрены системы безопасности, доступ к устойчивой мобильной связи и интернету.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

