Касым-Жомарт Токаев поздравил Низара Амиди с избранием президентом Ирака

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Ирака, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства пожелал ему успехов в реализации политических инициатив, направленных на процветание страны и его народа. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что сотрудничество Казахстана и Ирака, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет и дальше развиваться.

В Ираке президента выбирают депутаты парламента, а не граждане на прямом голосовании. После парламентских выборов в ноябре 2025 года в стране несколько месяцев шли переговоры между крупнейшими шиитскими, суннитскими и курдскими блоками о распределении ключевых постов в новой власти. Пока договорённости не было, парламент не мог избрать и президента. Лишь 11 апреля депутаты в два тура утвердили на этот пост Низара Амиди. Теперь он должен в течение 15 дней определить кандидата на пост премьер-министра, который займётся формированием нового правительства.

